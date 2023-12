Men's FIH Hockey Junior World Cup - Records

The 13th edition of the Men's FIH Hockey Junior World Cup to be held at Malaysia National Hockey Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia from 5 to 16 December, 2023.







The Medal Winners

Year Gold Silver Bronze Venue

1979 PAK. GER. NED. Versailles, France

1982. GER. AUS. PAK. Kuala Lumpur, Malaysia

1985 GER. NED PAK. Vancauver, Canada

1989. GER. AUS. PAK. Ipoh, Malaysia

1993. GER. PAK. AUS. Terrassa, Spain

1997. AUS. IND. GER. Milton Keynes, England

2001. IND. ARG. GER. Hobart, Australia

2005. ARG. AUS. ESP. Rotterdam, Netherlands

2009. GER. NED. AUS. Singapore and Johor Bahru, Malaysia

2013. GER. NED. AUS. New Delhi, India

2016. IND. BEL. GER. Lucknow, India

2021. ARG. GER. FRA. Bhubaneshwar, India



Highest Scores of the Match

PAK 18-2 USA Bhubaneshwar 2021

ESP 17-0 USA Bhubaneshwar 2021

ARG 14-0 EGY Bhubaneshwar 2021

NED 14-0 USA Bhubaneshwar 2021

IND. 13-0 SGP Kuala Lumpur 1982

IND 13-0 CAN Bhubaneshwar 2021

GER 12-0 ZIM. Vancauver 1985

ENG 12-0 MEX Rotterdam. 2005

AUS.12-0 CHI. Rotterdam. 2005

NED 12-0 KOR Bhubaneshwar 2021



Most Individual Goals in a Match

5 goals Juan Louis Coghen ESP 8-0 SGP Versailles 1979

5 goals Mark Hager AUS 7-1 EGY Vancauver 1985

5 goals Jang Jong-hyun KOR 11-0 MEX Rotterdam 2005

5 goals Miles Bukkens NED 14-0 USA Bhubaneshwar 2021

5 goals Miles Bukkens NED 13-5 KOR Bhubaneshwar 2021



Most Individual Goals in an Edition

18 goals Miles Bukkens (NED) Bhubaneshwar 2021

15 goals Juan Louis Coghen (ESP) Versailles 1979

15 goals Colin Henessy (AUS) Rotterdam 2005

14 goals Mark Hager (AUS) Vancauver 1985

14 goals Andreas Becker (GER) Ipoh 1989

14 goals Jang Jong-hyun (KOR) Rotterdam 2005

14 goals Timothee Clement (FRA) Bhubaneshwar 2021

13 goals Thomas Reck (GER) Vancauver 1985

13 goals Mink vander Weerden (NED) Singapore and Johor Bahru 2009

12 goals Mohinder Pal Singh (IND) Kuala Lumpur 1982

12 goals Zulkifli Muhammad Rajeb (MAS) Bhubaneshwar 2021