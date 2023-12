Agong attends Hockey Junior World Cup match between Malaysia and Chile at Bukit Jalil



KUALA LUMPUR 05 DISEMBER 2023. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah (tiga kiri) berkenan berangkat pada Malam Pembukaan Ke NSTP/AIZUDDIN SAAD



KUALA LUMPUR: Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah graced the 2023 Hockey Junior World Cup (JWC) match between Malaysia and Chile at the Bukit Jalil National Hockey Stadium tonight.