2023 FIH Junior World Cup (M) - 9 December

Kuala Lumpur



All times GMT +8



8 Dec 2023 08:00 RSA v FRA (Pool B) 4 - 5

8 Dec 2023 10:00 GER v EGY (Pool B) 10 - 0

8 Dec 2023 12:00 ARG v CHI (Pool A) 8 - 0

8 Dec 2023 14:00 AUS v MAS (Pool A) 5 - 2



9 Dec 2023 09:00 KOR v ESP (Pool C) 2 - 8

9 Dec 2023 11:00 NED v NZL (Pool D) 3 - 1

9 Dec 2023 18:00 IND v CAN (Pool C)

9 Dec 2023 20:00 PAK v BEL (Pool D)



10 Dec 2023 is a rest day



Pool standings



Live scores



FIH Match Centre