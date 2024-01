FIH Hockey Olympic Qualifiers 2024 Oman (M) - 16 January

Muscat, Oman



All times GMT +4



15 Jan 2024 14:00 GER v CAN (B) 9 - 0

15 Jan 2024 16:15 NZL v CHI (B) 3 - 1

15 Jan 2024 18:30 MAS v CHN (A) 2 - 3

15 Jan 2024 20:45 GBR v PAK (A) 6 - 1



16 Jan 2024 14:00 CAN v CHI (B)

16 Jan 2024 16:15 NZL v GER (B)

16 Jan 2024 18:30 PAK v CHN (A)

16 Jan 2024 20:45 MAS v GBR (A)



17 Jan 2024 is a rest day



Pool standings

Live scores



FIH Match Centre