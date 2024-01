FIH Hockey Olympic Qualifiers 2024 Valencia - 16 January

Valencia, Spain



All times GMT +1



15 Jan 2024 17:00 JPN v UKR (A) 5 - 2

15 Jan 2024 19:15 IRL v BEL (A) 2 - 4



16 Jan 2024 is a rest day



17 Jan 2024 12:00 ESP v EGY (B)

17 Jan 2024 14:15 AUT v KOR (B)

17 Jan 2024 17:00 BEL v UKR (A)

17 Jan 2024 19:15 JPN v IRL (A)



Pool standings



Women



15 Jan 2024 12:00 IRL v UKR (A) 8 - 0

15 Jan 2024 14:15 KOR v BEL (A) 1 - 10



16 Jan 2024 12:00 CAN v ESP (B)

16 Jan 2024 14:15 GBR v MAS (B)

16 Jan 2024 17:00 BEL v UKR (A)

16 Jan 2024 19:15 IRL v KOR (A)



17 Jan 2024 is a rest day



Pool Standings



Live scores



FIH Match Centre