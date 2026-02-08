Sunday 8 February 2026

2025-26 FIH Hockey Pro League
Men
Valencia (ESP)
5 Feb 2026 11:00 ESP v NED (RR) 3 - 4
6 Feb 2026 11:00 ENG v NED (RR) 2 - 2 (SO 3 - 1)
7 Feb 2026 11:00 ESP v ENG (RR) 1 - 3
8 Feb 2026 11:00 ESP v NED (RR)
9 Feb 2026 11:00 NED v ENG (RR)
10 Feb 2026 11:00 ESP v ENG (RR)
Pool standings
Women
Valencia (ESP) GMT +1
5 Feb 2026 13:30 ESP v BEL (RR) 3 - 5
6 Feb 2026 13:30 GER v BEL (RR) 1 - 3
7 Feb 2026 13:30 ESP v GER (RR) 1 - 1 (SO 4 - 2)
8 Feb 2026 13:30 ESP v BEL (RR)
9 Feb 2026 13:30 BEL v GER (RR)
10 Feb 2026 13:30 ESP v GER (RR)
Guangzhou (CHN) GMT +8
5 Feb 2026 19:30 CHN v NED (RR) 0 - 3
6 Feb 2026 19:30 ENG v NED (RR) 0 - 3
7 Feb 2026 17:00 CHN v ENG (RR) 3 - 2
8 Feb 2026 17:00 CHN v NED (RR)
9 Feb 2026 19:30 NED v ENG (RR)
10 Feb 2026 19:30 CHN v ENG (RR)
Pool standings
FIH Match Centre
China’s stunning late surge sinks England women as Spain edge Germany in shootout
FIH Hockey Pro League action continued on Saturday, with hosts China pulling off a spectacular comeback to secure victory over England’s women in Yunfu.
