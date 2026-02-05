Monday 9 November 2026

2025-26 FIH Hockey Pro League
Men
Valencia (ESP)
5 Feb 2026 11:00 ESP v NED (RR) 3 - 4
6 Feb 2026 11:00 ENG v NED (RR) 2 - 2 (SO 3 - 1)
7 Feb 2026 11:00 ESP v ENG (RR) 1 - 3
8 Feb 2026 11:00 ESP v NED (RR) 2 - 3
9 Feb 2026 11:00 NED v ENG (RR)
10 Feb 2026 11:00 ESP v ENG (RR)
Hobart (AUS) Times GMT +11
10 Feb 2026 17:30 AUS v PAK (RR)
11 Feb 2026 17:30 PAK v GER (RR)
12 Feb 2026 17:30 AUS v GER (RR)
13 Feb 2026 17:30 AUS v PAK (RR)
14 Feb 2026 15:30 GER v PAK (RR)
15 Feb 2026 15:30 AUS v GER (RR)
Rourkela (IND) Times GMT +5:30
10 Feb 2026 19:30 BEL v ARG (RR)
11 Feb 2026 19:30 IND v BEL (RR)
12 Feb 2026 19:30 IND v ARG (RR)
13 Feb 2026 19:30 ARG v BEL (RR)
14 Feb 2026 19:30 IND v BEL (RR)
15 Feb 2026 19:30 IND v ARG (RR)
Pool standings
Women
Valencia (ESP) GMT +1
5 Feb 2026 13:30 ESP v BEL (RR) 3 - 5
6 Feb 2026 13:30 GER v BEL (RR) 1 - 3
7 Feb 2026 13:30 ESP v GER (RR) 1 - 1 (SO 4 - 2)
8 Feb 2026 13:30 ESP v BEL (RR) 1 - 0
9 Feb 2026 13:30 BEL v GER (RR)
10 Feb 2026 13:30 ESP v GER (RR)
Guangzhou (CHN) GMT +8
5 Feb 2026 19:30 CHN v NED (RR) 0 - 3
6 Feb 2026 19:30 ENG v NED (RR) 0 - 3
7 Feb 2026 17:00 CHN v ENG (RR) 3 - 2
8 Feb 2026 17:00 CHN v NED (RR) 1 - 6
9 Feb 2026 13:30 BEL v GER (RR)
9 Feb 2026 19:30 NED v ENG (RR)
10 Feb 2026 19:30 CHN v ENG (RR)
Hobart (AUS) Times GMT +11
10 Feb 2026 19:30 IRL v ARG (RR)
11 Feb 2026 19:30 AUS v ARG (RR)
12 Feb 2026 19:30 AUS v IRL (RR)
13 Feb 2026 19:30 ARG v IRL (RR)
14 Feb 2026 17:30 AUS v ARG (RR)
15 Feb 2026 17:30 AUS v IRL (RR)
Pool standings
FIH Match Centre
Spanish women’s grit ends Belgian streak as Dutch celebrate double victory
Spain’s women brought an end to Belgium’s unbeaten run in this season’s FIH Hockey Pro League with a gutsy 1-0 victory in front of a home crowd in Valencia on Sunday.
FIH Hockey Pro League: Upcoming Week Previewed (9-15 Feb)
As the 2025-26 FIH Hockey Pro League season continues its global journey, daily matches from 9-15 February promise a thrilling week of elite international hockey. With critical points on the line in the race for FIH Hockey Pro League honours and early pushes toward LA28 Olympic qualification, fans around the world are in for top-class action across four countries and three continents.
Home soil, history in the making and a Tasmanian surge in green and gold
The FIH Pro League arrives in Hobart with a distinctly Tasmanian flavour, as Australia’s national hockey teams prepare to take on the world on home soil at the Aurora Energy Tasmanian Hockey Centre.
Pakistan’s Pro League campaign hit by injury blow as Hannan Shahid ruled out
Abdul Mohi Shah
ISLAMABAD: Pakistan’s hopes in the second leg of the FIH Pro League have suffered a major setback after ace striker Hannan Shahid sustained a hamstring injury, effectively ruling him out of the remainder of the competition.