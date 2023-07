2022-23 FIH Hockey Pro League - 28 June

Amsterdam, Netherlands



All times GMT +2



Men



23 Jun 2023 17:10 GER v NZL (RR) 4 - 3

24 Jun 2023 17:40 NED v GER (RR) 1 - 1 (SO 1 - 4)

25 Jun 2023 15:10 NED v NZL (RR) 3 - 2

26 Jun 2023 17:10 NZL v GER (RR) 1 - 4

27 Jun 2023 19:40 NED v GER (RR) 2 - 0

28 Jun 2023 19:40 NED v NZL (RR) 4 -1



Pool standings



Women



23 Jun 2023 19:40 NED v GER (RR) 5 - 0

24 Jun 2023 15:10 NED v NZL (RR) 4 - 1

25 Jun 2023 17:40 GER v NZL (RR) 3 - 1

26 Jun 2023 19:40 NED v GER (RR) 2 - 1

27 Jun 2023 17:10 NED v NZL (RR) 7 - 1

28 Jun 2023 17:10 NZL v GER (RR) 0 - 0 (SO 3 - 1)



Pool standings



FIH Match Centre