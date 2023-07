2023 CAC Games - 6 July

Santo Domingo, República Dominicana



All times GMT - 4



Men



5 Jul 2023 08:00 BAR v TTO (SF1) 2 - 8



6 Jul 2023 08:00 GUY v ESA (7th)

6 Jul 2023 10:15 JAM v DOM (5th)

6 Jul 2023 12:30 BAR v CUB (3rd)

6 Jul 2023 14:45 TTO v MEX (FINAL)



Women



5 Jul 2023 10:00 TTO v JAM (5th) 1 - 1 (1 - 2 SO

5 Jul 2023 12:15 BAR v DOM (3RD) 2 - 2 (4 - 2 SO)

5 Jul 2023 14:30 CUB v MEX (FINAL) 1 - 1 (2 - 3 SO)

5 Jul 2023 16:40 PUR v BER (7th) 4 - 2



FIH Match Centre