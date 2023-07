CAC Games, San Salvador 2023 - Statistical Review

By Tariq Ali



Mexico men's and women's hockey teams won the gold medals in the Central American and Caribbean (CAC) Games, San Salvador -2023, El Salvador. The field hockey event held in Estadio de Hockey del Parque, Santo Domingo, Dominican Republic from 27 June to 6 July, 2023.







Men's event: 28 June - 6 July, 2023

Final Standing:

1 Mexico 2 Trinidad and Tobago 3 Cuba 4 Barbados 5 Dominican Republic 6 Jamaica 7 Guyana 8 El Salvador



Highest Match Scores:

Barbados 14-0 El Salvador

Mexico 11-0 El Salvador

Trinidad and Tobago 9-0 Dominican Republic

Trinidad and Tobago 8-2 Barbados

Guyana 7-0 El Salvador



Hat trick Scorers:

4 goals - Akeem Rudder, Barbados 14-0 El Salvador

4 goals - Daniel Castillo, Mexico 5-3 Cuba

3 goals - Teague Marcano, Trinidad and Tobago 4-1 Guyana

3 goals - Teague Marcano, Trinidad and Tobago 9-0 Dominican Republic

3 goals - Teague Marcano, Trinidad and Tobago 8-2 Barbados

3 goals - Iraidys Calderon, Cuba 6-0 Trinidad and Tobago

3 goals - Carlos Consuegra, Cuba 5-3 Guyana

3 goals - Christopher Reid, Jamaica 4-3 Guyana



Top Scorers:

11 goals - Teague Marcano, Trinidad and Tobago

8 goals - Iraidys Calderon, Cuba

8 goals - Carlos Consuegra, Cuba



Women's event: 27 June - 6 July, 2023

Final Standing:

1 Mexico 2 Cuba 3 Barbados 4 Dominican Republic 5 Jamaica 6 Trinidad and Tobago 7 Puerto Rico 8 Bermuda



Highest Match Scores:

Cuba 8-1 Barbados

Cuba 6-0 Jamaica



Hat trick Scorers:

3 goals - Yunia Milanes, Cuba 6-0 Jamaica



Top Scorers:

6 goals - Chiela Darias, Cuba

6 goals - Yunia Milanes, Cuba

5 goals - Cecilia Oflaherti, Dominican Republic